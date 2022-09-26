Fransız Kültür Merkezi’nde Jean-Luc Godard anısına bir hafta sonu

Fransız Kültür Merkezi, geçtiğimiz günlerde ölen Jean-Luc Godard’ın anısına, yönetmenin filmlerinden oluşan bir seçkiyi 30 Eylül ve 2 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşturacak.
Fransız sinema tarihinin en büyük yönetmenleri arasında gösterilen, ‘yeni dalga sinemasının’ (Nouvelle Vague) kurucularından Godard, 13 Eylül’de 91 yaşında ‘destekli intihar’ yöntemiyle hayatını sonlandırmıştı.
Anma etkinliği kapsamında izleyiciler, yönetmenin başyapıtlarından ‘Çılgın Pierrot’ (Pierrot le fou) ve ‘İmgeler ve Sözcükler’i (Le livre d’images) izleme imkanı bulacaklar. Ayrıca, ‘Le Redoutable’ filminde normalde kamera arkasında görmeye alıştığımız Godard’ı Louis Garrel’in yönetmenliğinde kamera önünde tanıyacaklar.
Film biletleri Fransız Kültür Merkezi’nde satışta. Tam bilet 15 TL, indirimli bilet 10 TL. Filmlerin hepsi Türkçe altyazılı.
30 Eylül Cuma
18.00 Pierrot le Fou (1965, 110 dk), Jean-Luc Godard
1 Ekim Cumartesi
16.00 Le Redoutable (2017, 107 dk), Michel Hazanavicius
19.00 Le livre d’images (2018, 88 dk), Jean-Luc Godard
2 Ekim Pazar
16 :00 Le livre d’images (2018, 88 dk), Jean-Luc Godard
19.00 Le Redoutable (2017, 107 dk), Michel Hazanavicius
14 Ekim Cuma – 212 Photography Istanbul kapsamında
19 :00 Pierrot le Fou (1965, 110 dk), Jean-Luc Godard