Kıvılcım Kültür Merkezi’nde ekoloji atölyeleri başlıyor: Yaşamı korumanın yöntemlerini ezberlemeliyiz

Gündöndü, Yıldız dağlarından doğan ve 293 kilometre sonra Saros Körfezi’ne dökülen Ergene Nehri’nin yok edilişinin hikayesini anlatıyor. Ergene Nehri 25-30 yıl öncesine kadar geçtiği topraklara hayat veren bir nehirdi. Oysa bugün, içinde hiçbir canlı organizmanın yaşamadığı, ağır metallerle yüklü pas renginde akan bir suya dönüştü. Gündöndü, halen bir milyon civarında insanın yaşamakta olduğu Ergene Havzası’nın, endüstrileşmeyle birlikte yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik değişimleri anlatıyor.

‘Ergene neoliberal politikaların kadavrasıdır’

Diken’e konuşan Demirci, belgeselinin seyirlik malzeme olmasını istemediğini bu yüzden de Kıvılcım’dan kendisine gelen film gösterimi teklifinin atölyeye dönüştüğünü anlattı. Demirci şunları söyledi: ”Ergene neoliberal politikaların kadavrasıdır. Dünyadaki ekolojik yıkımların büyük bir fotoğrafıdır. Biz Ergene üzerinden suyu, toprağı, havayı ve doğada olması gereken canlı ve cansız varlıkları konuşacağız. Doğayı korumak için ekolojik bilinç, mücadele ve politika şart. Ekolojik bilincimizi yükseltmek için kullandığımız dilden tutun da sermayenin her geçen gün biçim değiştiren saldırılarına karşı savunma direncimizi arttırmak için kendimizle ve doğamızla Kıvılcım Kültür Merkezi’nde yeniden tanışacağız.

‘Yaşamı korumanın yöntemlerini ezberlemeliyiz’

Bu meselelerin tekrar tekrar konuşulması gerekiyor. Kıvılcım Kültür Merkezi’nde toplanan kolektif tarafından düzenlenen atölye bu bakımdan çok değerlidir. Her geçen gün yaşam alanlarımızın ranta dönüştürülmesi meselesi var. Kentsel dönüşüm altında ‘rantsal’ dönüşüm, ormansızlaştırılmayla vahşi yaşamın yok edilmesi, kıyıların doldurulmasıyla denizlerin vasıfsızlaştırılması, toprağın tehlikeli maden şirketlerine peşkeş çekilmesi… Canlıya, emeğe, kadına ve bütün güzellikleri yok etmek karakterine sahip olanlara karşı alınacak önlem güzellikleri, yaşamı korumanın yöntemlerini ezber etmek olmalıdır.”