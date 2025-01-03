Hindistan-Çin sınır anlaşmazlığı: ‘Çin’in kurduğu ilçeler sınır ihlali’

Hindistan, Çin’in yeni kurduğu iki ilçenin, ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek bunu ‘yasadışı işgal’ olarak niteledi.

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Çin, 27 Aralık’ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Hotan iline bağlı Hı’ang ve Hıkang isimlerinde iki yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Hotan iline bağlı iki yeni ilçe kurduğunu duyuran Çin’e tepki gösterdi.

Jaiswal, bu bölgeleri ‘sözde ilçeler’ olarak niteledi ve ilçelerin bir kısmının Hindistan’ın kontrolündeki bölgede yer aldığını, Çin’in ülke sınırlarını bu adımlarla ihlal ettiğini savundu.

Sözcü, “Hindistan, Çin’in bölgedeki Hint topraklarını yasadışı işgalini hiçbir zaman kabul etmemiştir” dedi.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin-Hindistan arasındaki Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Görsel: AA

Pekin yönetimi, ‘Güney Tibet’ diye adlandırdığı Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. (Görselde sağda) Hindistan ise Aksay Çin Platoları’nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor. (Görselde sol üstte)

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi’nde 15 Haziran 2020’de Hint ile Çin askerleri arasındaki çatışmada Hindistan 20, Çin de dört askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki ‘savaş’ söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021’den bu yana 21 görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024’te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.