Diken

Yaramazlara biraz batar!

Edirne’deki muhtardan oturma eylemi: Hizmet binası istiyor

Edirne’deki Umurbey Mahalle Muhtarı Turhan Özgünden, hizmet binası talebiyle oturma eylemi yaptı.

Turhan Özgünden eylemde… Fotoğraf: AA

Özgünden, muhtarlık binasının yapılacağı Hacı Arif Ağa Sokak’ta muhtarlık hizmetlerini altı yıldır kiraladığı dükkanda sürdürdüğünü söyledi.


Geçmiş dönemde belediyeden hizmet binası talep ettiğini fakat olumlu yanıt alamadığını belirten muhtar şöyle konuştu:

“Muhtarlık binasının kirasını altı senedir ödüyorum. Benim de asgari ücret kadar bir maaşım var, başka bir gelirim de yok. Bir tek emekli maaşım var, gücüm bu kadarına yetiyor. Hiçbir yardım da yapılmıyor.”

Özgünden, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın dükkan kirasını belediye olarak ödemek için öneride bulunduğunu fakat mahalleye muhtarlık binası kazandırmak istediği için bu teklifi geri çevirdiğini vurguladı.

İzin verilmesi halinde bina yapımı için yardım kampanyası başlatabileceğini belirten Özgünden konuşmasına şöyle devam etti:

“Buranın temeli 3 Aralık’ta atıldı. 5 Aralık’ta Babademirtaş Mahallesi Muhtarlığının açılışını yapacakları için buraya apar topar bir günde zemin hazırladılar, ‘Bak, sana da yapacağız burayı’ dediler.

Sonuçta geldiğimiz nokta burası. Muhtarlık binası olmayan birkaç tane mahalle var ama o muhtarların dükkanları var.

Dükkan işlettikleri için çok sorun yapmıyorlar. Dört yeni mahalle kuruldu, muhtarları belirlenmemişti, muhtarlık binaları yapıldı.

Ben altı senedir bağırıyorum, kimse sesimi duymuyor.”

Öte yandan Edirne Belediyesi yetkilileri, temeli atılan binanın ilerleyen günlerde yapılacağını duyurdu.

Edirne valisinden ‘tehdit’ açıklaması: Belediye başkanımızın yanındayız

CHP’li belediye başkanı Akın: Her gün tehdit alıyorum

SON HABERLER

AKP’li Gökçek’ten ABB’ye: Ceset torbaları nerde?

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kefen alımı ihalesinde yolsuzluk olduğunu öne sürdü: “1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?”

Ahmet Özer AYM’ye başvurdu

Tutuklanıp yerine ‘kayyım’ atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.