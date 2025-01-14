Edirne valisi: Hazreti Adem'den beri tarım arazisi olan bir yere tiny house, bungalov yapıyorlar

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Hazreti Adem’den beri tarım arazisi olan bir yere geliyor, hiç kimseye sormadan insanlar, değişik adlar altında ya tiny house yapıyor ya bungalov yapıyor” dedi.

Yunus Sezer. Fotoğraf: AA

Sezer, il koordinasyon kurulu toplantısında Saros Körfezi’nin dünyadaki ender bölgelerden biri olduğunu belirtip bölgede kaçak yapı sorunu olduğunu söyledi.

Bölgede plansız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmeleri gerektiğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

* Bu hem kanuni, yasal bir sorumluluktur hem de vicdani ve insani bir sorumluluktur. Vicdani bir sorumluluktur çünkü yapılaşmaya giren, kaçak yapı yapılan yerler bir daha geri döndürülemiyor.

* Çünkü Hazreti Adem’den beri tarım arazisi olan bir yere geliyor, hiç kimseye sormadan insanlar, değişik adlar altında ya tiny house yapıyor ya bungalov yapıyor, oraya farklı farklı yapılar kuruyor. İnsanoğlu var olduğundan beri tarım arazisi olarak işlenen yerler, bir anda tarım arazisi olmaktan çıkarılıyor.

* Bu çok vicdani bir şeydir, bunun önünde herkesin durması lazım.

Geçen yıl birçok kaçak yapı yıkıldı

Sezer, bölgede geçen yıl birçok kaçak yapıyı yıktıklarını ve kaldırdıklarını hatırlatıp bu tip yapılaşmayla tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Vali konuşmasına şöyle devam etti:

* Geliyorlar, bir yer satın alıyorlar, bir tarım arazisi. Sonra bir kooperatif kuruyorlar. Hiçbir yerden izin yok.

* O tarım arazisini bir harita mühendisi marifetiyle bölüyorlar parsellere. 10 dönümü 20 ya da 30 parçaya bölüyor.

* DSİ’ye ‘Ben tarım arazisi aldım, burada kuyu açacağım’ diye müracaat ediyor. Oradan suyunu çıkarıyor. TREDAŞ’a kuyunun elektriğini almak için müracaat ediyor. Suyunu elde etti. Elektriğini elde etti.

* Sonra da parselleri insanlara veriyorlar. Sulamayla ya da oradaki araziyle hiç alakalı bir şey değil. Bizim arkadaşımız gidiyor, orada elektriğini bağlıyor, suyunu bağlıyor ve göz yumuyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım.