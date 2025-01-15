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Yaramazlara biraz batar!

Düzce belediye başkanı: İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Havzası’nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) seslendi: “İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor.”

Fotoğraf: AA

Özlü, açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İSKİ’nin su havzası içindeki Düzce’de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti.


Bu yatırımların, İSKİ’nin İstanbul’a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü şunları söyledi:

“Ancak İSKİ, beş yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın.

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor.”

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