‘Düzce tarihinde dönüm noktası olacak’: Kazılarda Apollon heykeli bulundu

Düzce’nin ‘Prusias ad Hypium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında Apollon heykeline ulaşıldı.

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AA’nın aktardığına göre antik tiyatronun sahne önünde çalışma yapan kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollon olmak üzere heykeller buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

‘Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktası’

Kazı alanında inceleme yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bir depremden kaldığı tahmin edilen Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceklerini belirterek, “Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkarıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.