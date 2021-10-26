İBB, ‘ücretsiz su hakkı’ için bakanlığa başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ‘insani su hakkı’ uygulamasının yeniden başlaması için girişimde bulunduğu açıklandı.

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İBB Meclisi’nin 2019 yılında aldığı kararla, İstabul’da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü ‘insani su hakkı’ kapsamında ücretsiz veriliyordu.

Sayıştay Başkanlığı’nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu’nda uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiğini belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu’nun uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi.

İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve uygulamasının tekrar başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduğunu açıklandı.