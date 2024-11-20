İstanbul’da suya yüzde 17,5 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) suya yüzde 17,5 zam yaptı. İBB ayrıca su fiyatlarına her ay enflasyona göre zam yapma kararı da aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2025 bütçesiyse 88 milyar 68 milyon lira olarak açıklandı.

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İBB Meclisi’nde İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedelinin tarife teklifi görüşüldü.

İBB’nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği teklifte;

Konutta 0-15 metreküp arasında birinci kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira,

İkinci kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira,

üçüncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.

İş yerlerindeyse;

0-15 metreküp arası birinci kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya,

16-50 metreküp olarak belirlenen ikinci kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya,

Üçüncü kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya,

Dördüncü kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.

Teklifte şöyle denildi: “Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan ‘Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2’ oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç üç iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır.”

Mecliste oylanan suya zam teklifi, AKP’li Meclis üyelerinin ‘hayır’ oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Su kapama-açma bedeli 379 lira oldu

Kurulda ayrıca ‘İSKİ 2025 yılı hizmet bedeli tarifeleri’ teklifi görüşüldü.

Teklif kapsamında, su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya, vidanjör hizmet bedelinin 863 liradan yüzde 7,64 artışla 929 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 737 liradan yüzde 19,53 zamla 881 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 6 bin 930 liradan yüzde 19,75 artışla 8 bin 299 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 12 bin 628 liradan yüzde 34,36 artışla 16 bin 968 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Zam teklifi de AKP’li Meclis üyelerinin ‘hayır’ oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

İBB Meclisi, İSKİ 2025 bütçesini 88 milyar 68 milyon lira olarak açıkladı.

İSKİ’nin gider bütçesiyse şöyle:

Personel giderleri 6 milyar 45 milyon 61 bin lira

SGK prim giderleri 1 milyar 87 milyon 714 bin lira

Mal ve hizmet alımı giderleri 28 milyar 931 milyon 109 bin lira

Faiz giderleri 1 milyar 25 milyon lira

Cari transferler 717 milyon 463 bin lira

Sermaye giderleri 45 milyar 297 milyon 867 bin lira

Sermaye transferleri 100 milyon lira

Borç verme 100 milyon lira

Yedek ödenekler 4 milyar 763 milyon 786 bin lira

Bütçede 4 milyar 179 milyon 644 bin lira da iç ve dış borçlanma payı ayrıldı.