'Dünyanın en büyük dini buluşması' Maha Kumbh'ta izdiham: En az 15 ölü

Hindistan’da ‘dünyanın en büyük dini festivali’ olarak tanımlanan Maha Kumbh’ta çıkan izdihamda en az 15 kişi öldü.

Maha Kumbh Festivali’nde izdiham… Fotoğraflar: AA

Hindistan basınına göre Uttar Pradesh eyaletindeki festivale katılacak ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Bölgeye hastaneler, itfaiye hizmetleri ve binlerce seyyar tuvalet kuruldu.

The Guardian’ın haberine göre yerel yetkililer 38 kişinin öldüğünü söylerken, diğer yetkililer ve doktorlar 15 ila 50 kişinin öldüğü bilgisini verdi.

India Today gazetesiyse festivalde çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın Triveni Sangam Nehri’ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin bariyerlerin üzerinden atlaması sonucu yaşandığını bildirdi.

Bu yıl ‘kutsal su’ olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri’ne 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu’nun ‘hacı’ olmak için girmesi bekleniyor.

‘Dünyanın en büyük dini festivali’

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri’nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölümle yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, ‘dünyanın en büyük dini festivali’ kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001’de Ganj Nehri’ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, Covid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri’ne girerek yıkanmıştı.