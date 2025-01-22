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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan'da yangın söylentisiyle trenden atlayanlara başka bir tren çarptı: 11 ölü

Hindistan’da trende yangın söylentisi paniğe neden oldu. Hareket halindeki trenden atlayanlara karşı istikametten gelen tren çarptı. En az 11 kişi öldü.

Fotoğraflar: News18 – India Tv

Hint basınındaki haberlere göre Maharaştra eyaletindeki Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında paniğe neden oldu.


Bir yolcunun imdat frenini çekmesinin ardından yavaşlayan trenden atlayan en az 11 kişiye karşı istikametten gelen bir başka tren çarptı.

İlk belirlemelere göre 11 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı.

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