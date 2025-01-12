Hindistan'da 'kellik virüsü' salgını: 155 kişinin saçı döküldü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki 11 köyde sebebi henüz belirlenemeyen 155 kişinin saçı döküldü. Bölge halkının ‘kellik virüsü’ dediği salgının kaynağı araştırılıyor.

Fotoğraflar: Bhaskar / Hindustan Times

Hindustan Times‘ın haberine göre Buldhana bölgesindeki 11 köyde çıkan virüs hızla saç döküyor. Salgın nedeniyle köylüler endişeli.

Sağlık ekipleri köylerde göreve çağırılırken yetkililer, salgının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

TRT Haber’in aktardığına göre halk arasında ‘kellik virüsü’ olarak anılan hastalığın saç, kafa derisi ve tırnaklar üzerindeki ön incelemeye göre bir mantar enfeksiyonu olmadığı bildirildi.

Fakat uzmanlar bunun yalnızca ilk bulgular olduğunu ve daha fazla analize ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor.

Kesin tanı için kritik önemdeki mikrobiyoloji raporlarının perşembeye kadar yayınlanması bekleniyor.

Öte yandan Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) bir uzman ekibin, kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere iki gün içinde etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği açıklandı.