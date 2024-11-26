Hindistan'da Google Maps'in yönlendirdiği bitmemiş köprüden düşen üç kişi öldü

Hindistan’da Google Maps’in yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşen araçta üç kişi öldü.

Fotoğraf: ARY News

Olay, cumartesi çevredeki bir köyden gelenlerin nehir kenarında suya gömülü bir araç bulmasıyla ortaya çıktı.

Bareilly şehrinde üç kişi, araçlarının GPS’inin yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşerek öldü.

Fotoğraflar: Hindustan Times

TRT Haber‘in aktardığına göre polis soruşturmasında kurbanların bir düğünden eve dönmek için GPS kullandıkları belirlendi.

Navigasyon, aracı tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için durmadı. Araçtakiler yaklaşık yedi buçuk metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düştü.

Ölenlerin güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olduğu belirlendi. Üçlü eve kısa yoldan gitmeye çalışıyordu. Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında ‘ölüm tuzağı’ olarak biliniyordu.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor.

Polis, kurbanların ailelerine bilgi verdi ve kazanın ardından cesetler otopsi için morga taşındı.