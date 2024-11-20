Yeni Delhi’de hava kirliliği: Memurların yarısı evden çalışacak

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de memurların yarısının hava kirliliği nedeniyle evden çalışacağı bildirildi.

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Hindustan Times‘ın haberine göre Delhi Eyaleti Çevre Bakanı Gopal Rai, X’ten başkentteki hava kirliliğinin önüne geçmek için önlem alındığını duyurdu.

Rai, Yeni Delhi’deki hava kirliliğini azaltmak amacıyla devlet dairelerinde çalışan personelin yarısının evden çalışmasına karar verildiğini belirtti.

Yeni Delhi’de hava kalitesi, ‘şiddetli’ kategorisinin üst sınırını aşarak son dönemde kaydedilen en kötü düzeye ulaşmıştı.

Başkentteki hava kirliliğinin etkilerini azaltmak için temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi’ye girişi yasaklanmıştı.

Ayrıca okullarda yüz yüze eğitim 10 ve 12’nci sınıflar haricindeki tüm öğrenciler için askıya alınmıştı.