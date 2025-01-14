Milyonlarca Hindu, dünyanın en büyük dini buluşması Maha Kumbh Mela için bir araya geldi

Dünyanın en büyük dini buluşması Maha Kumbh Mela, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde başladı. Milyonlarca Hindu, kutsal sularda yıkanmak ve arınmak için bir araya geldi.

Dünyanın en büyük dini buluşması Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde başlarken milyonlarca Hindu dindar kutsal sularda yıkanmak ve arınmak için bir araya geldi.

Önümüzdeki altı hafta boyunca Prayagraj kentindeki nehir kıyısında düzenlenecek Maha Kumbh Mela veya Kutsal İbrik festivali olarak isimlendirilen buluşmaya tam 400 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Her 12 yılda bir düzenlenen festival, dört şehirden birinde her üç yılda bir düzenlenen Kumbh Mela’nın en büyük buluşması olması nedeniyle ‘Büyük’ anlamına gelen ‘Maha’ önekini taşıyor.

Hindular, günahlarından arınmak ve manevi kurtuluşa bir adım daha yaklaşmak için Prayagraj’da üç kutsal nehrin (Ganj, Yamuna ve efsanevi Saraswati) birleştiği yer olan Triveni Sangam’da yıkanıyor.

Kumbh, Hindu mitolojisinden ve ölümsüzlük iksirini içeren bir sürahi için kavga eden iblisler ve tanrılar efsanesinden esinleniyor.

Efsaneye göre, mücadele sırasında sürahiden Dünya’ya düşen dört damlanın festivale dönüşümlü olarak ev sahipliği yapan Prayagraj, Nashik, Haridwar ve Ujjain’e indiğine inanılıyor.

Hindistan Başbakanı ve Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Narendra Modi, UNESCO tarafından 2017 yılında ‘insanlığın somut olmayan kültürel mirası’ olarak kabul edilen festivali, yalnızca dini bir buluşma olarak değil hem Bollywood hem de Hollywood yıldızlarının ilgisini çeken kültürel bir gösteri olarak tanıtıyor.

Hükümet güvenlik için gerekli önlemleri aldığını açıkladı

Yetkililer, bu yıl Prayagraj’da ziyaretçileri korumak için ekstra güvenlik önlemleri alındığını, bunlar arasında şehrin çeşitli yerlerinde 1000’den fazla polis memurunun görev yaptığı kontrol noktalarının bulunduğu bir güvenlik çemberinin de bulunduğunu söylüyor.

Ayrıca bu yılki festivalde, normalde 6 milyon nüfusa sahip olan Prayagraj şehrine gelen ziyaretçi akınına yanıt verebilmek için yıllarca süren planlama ve milyonlarca dolar harcanarak tesisler inşa edildi.

Yaklaşık 7 bin 500 futbol sahası büyüklüğündeki 4 bin hektarlık alanı kaplayan geçici çadır kente; 160 bin çadır, 150 bin tuvalet ve 1.249 kilometrelik içme suyu boru hattı kuruldu.

2013 yılında, hacılar şehirde toplanırken bir tren istasyonunda meydana gelen izdihamda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Bu yıl da bölgeye çok sayıda hacı adayının trenle seyahat etmesi beklendiğinden, yetkililer 3 bin özel tren ve 13 bin 100 tren seferi ekledi.

Uttar Pradesh eyalet hükümetine göre, bağlantıyı iyileştirmek için 14 yeni üst geçit ve alt geçit, 11 yeni yol koridoru, 7 bin 000 otobüs, 550 servis otobüsü, yedi yeni otobüs durağı ve 30 dubalı köprü de eklendi.

Merkezi hükümete göre, şehrin çeşitli yerlerine yapay zeka destekli 2 bin 700’den fazla güvenlik kamerası yerleştirilecek ve bunlar, önemli noktalara yüzlerce uzman tarafından izlenecek.

Dünyanın en büyük dini festivali Maha Kumbh Mela 26 Şubat’ta sona erecek.