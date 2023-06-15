Dört önemli kuruluştan kızamık uyarısı: Alınması gereken önlemler sıralandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu dört önemli sağlık kuruluşu, endişe yaratan kızamık vakaları için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Türkiye’de özellikle İstanbul’da olmak üzere kızamık vakaları endişe verici boyutlara tırmandı.

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) aktardığına göre kentte kızamıktan dolayı hayatını kaybeden çocuklar var.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Pediatri Kurumu da paylaştığı ortak açıklamayla artan tehdide dikkat çekti.

Açıklamada salgının ortaya çıkmasına dair tespitler yer aldı:

“Ülkemizde son yıllarda giderek artan kontrolsüz göçmen girişlerinin, özellikle pandemi döneminde birinci basamak sağlık hizmetindeki bölgesel aksamalardan kaynaklanan aşılama problemleri ve yine pandemi sürecinde ve sonrasında artış gösteren aşı tereddüdü nedeniyle aşısız ve eksik aşılı nüfustaki artışın katkısı vardır”

Salgınına karşı şu önlemlerin kısa sürede alınması gerektiği vurgulandı: