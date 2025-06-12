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Dışişleri: Madleen gemisindeki Şuayb Ordu ve Yasemin Acar İsrail'den ayrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları alıkonulan Madleen gemisindeki aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar’ın İsrail’den ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraflar: @GazaFFlotilla / X

Açıklama şöyle:


“İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail’den ayrılmışlardır.”

Madleen gemisi aktivistlerinden Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Acar’ı taşıyan uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

İsrail’in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu altı aktivist, sınırdışı edilmek üzere öğle saatlerinde havalimanına getirilmişti.

Havalimanına getirilen diğer aktivistler şunlardı:

  • Hollanda: Mark van Rennes
  • Brezilya: Thiago Avila
  • Fransa: Reva Viard
  • Fransa: Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan

İsrail’in hala gözaltında tuttuğu Fransız vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra sınırdışı edilmesi bekleniyor.

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