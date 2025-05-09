Depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar

6 Şubat 2023’teki depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’a 15 yıl altı ay 24 gün hapis cezası verildi.

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Kahramanmaraş Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesindeki Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin üç sanık hakkında dava açılmıştı.

Biri firari, ikisi tutuksuz üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Firari sanık E.K. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu, hiçbir kusurunun olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık F.K. de beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sıtkı Okumuş’u ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl altı ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık F.K.’nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanık E.K.’nin yakalanamamış olması gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına hükmetti.