Bilge Sitesi davası: Eski Osmaniye belediye başkanı dahil dört sanığa 21’er yıl hapis

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında dört sanığa 21’er yıl, iki sanığa da sekizer yıl hapis cezası verildi.

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Osmaniye’de 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Bilge Sitesi’nde 105 kişi ölmüş, altı kişi yaralanmıştı.

Sitenin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Aynı davada, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü ‘fenni mesuller’ Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında da aynı suçtan aynı ceza istenmişti.

Ardından binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğü’nde görev yapan dört sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.

Bugün Osmaniye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıklar şunlardı:

Geçmişte Osmaniye’nin MHP’li Belediye Başkanı da olan belediyenin İmar Müdürü Kadir Kara

Tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik

Müdürlük çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant

Fenni mesul Haluk Koç

Müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge

İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun

Savcı, mütalaasını tekrarlayarak sanıkların ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya katılan sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Kadir Kara, Ayhan Gedik, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç’a ‘bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21’er yıl hapis cezası verdi.

Faruk Pilge ve Mustafa İpek ise ‘basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan sekizer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un üç yıl belediyede görevde bulunmalarının yasaklanmasına hükmetti.

Sanıklardan Hülya İnan ve Mustafa Nalbant’ın ise beraatine karar verildi.