Osmaniye’de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin dört kişi gözaltında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen altı şüpheliden dördü yakalandı.

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Osmaniye başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye’de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden dördünün yakalandığı kaydedildi.