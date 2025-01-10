49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023’teki depremlerde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin iki sanık hakkında dava açılmıştı.

Bu kişiler, arsa sahibi A.B ile binanın statik proje müellifliğini ve fenni mesullüğünü yapan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş’tu.

Kahramanmaraş’taki davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.B beraat ederken Sıtkı Okumuş’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Okumuş, yapının etüt ve projelerini hazırlamanın yanısıra yapının kanuna, plana ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüydü.