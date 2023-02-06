Demirtaş, TSK’nın imkanlarını hatırlattı: Tek başına yeterli, devreye sokun

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) imkanlarının arama, kurtarma ve barınma işlemleri için ‘tek başına yeterli’ olduğu için devreye sokulmasını istedi.

Selahattin Demirtaş, TSK’ya seslendi. (HDP)

Demirtaş, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Çalışmalara katılmak isteyen gönüllüler, doktorlar, hemşireler bölgeye gitmek için bekliyor. Bu kişilerin hızla koordine edilip bölgeye götürülmesi gerekir.

Ayrıca TSK’ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir.”

2- Ayrıca TSK'ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 6, 2023

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 100’den fazla artçı deprem meydana geldi. 20:22 itibariyle ölü sayısı 1651.