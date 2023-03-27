Demirtaş ‘Taliban ittifakı’na karşı uyardı: Kadınların son seçimi olabilir

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cumhur ittifakının Türkiye siyasi tarihinin ‘en gerici’ bloku olduğunu belirterek “Kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Seçimlere 48 gün kalırken anketlerde güç kaybettiği görülen AKP, ittifakını genişletme peşinde. Bu kapsamsa en son Yeniden Refah Partisi de cumhur ittifakına katıldı. Diğer yandan adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da AKP listesinden seçime girecek.

Demirtaş, Artı Gerçek’teki yazısında iktidarın oluşturduğu bu tabloyu ‘Taliban ittifakı’ olarak tanımladı.

İktidarın ülkeyi her anlamda yıkıma sürüklediğini belirten Demirtaş, buna rağmen kazanma iddialarının bulunmasının sorumluluğunun muhalefette olduğunu söyledi ve şu önerileri yaptı: “Muhalefetin tüm gücünü ve enerjisini şehirlerin yeniden inşası, ekonomi, demokrasi, adalet, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve sağlık gibi temel konulardaki somut çözüm projelerine harcaması gerekir. Taliban İttifakının yol açacağı tehdit ve tehlikelere ilişkin toplumu uyarması, bilinçlendirmesi de önemli bir başlıktır.“

‘Ulusalcı, ırkçı, faşist muhalif kanat’

Demirtaş, ‘Taliban ittifakı’nın HDP’yi düşman olarak seçtiğini ancak muhalefet içinden bir kesimin de buna uyduğunu belirtti: “Taliban İttifakı dışında, bir de muhalif tarafta yer aldığı halde HDP’yi düşman kategorisinde gören bir kanat var. Ulusalcılık, ırkçılık ve faşizm arasında seyreden bu kafalar, Türkiye’yi babalarının mülkü sanıyorlar. Kürt sözünü duyduklarında tüyleri diken diken olan bu zihniyete kalsa Erdoğan’la devam etmeyi tercih ederler. Demokrat, barış isteyen, birlikte eşit yaşamı savunan bir Kürt yerine Taliban’ı tercih edecek kadar ırkçılığın zehrine bulanmış bu kafalar, seçimin en büyük kaybedeni olacaklarının henüz farkında değiller.“

‘Rehavet’ uyarısı yapan Demirtaş’ın yazısının son kısmı şöyle: “14 Mayıs akşamı, her iki sandıktan da muhalefetin büyük bir zaferle çıkacağından eminim. Ancak rehavet ve başıboşluk, önümüzde kalan günlerin en ciddi hatası olur. Herkes seçim çalışmalarına canla başla katılmalı, şimdiden sandık gönüllüsü olmak üzere hazırlanmalıdır.

‘Kadınların görebileceği son seçim bu olabilir’

Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim, bu olabilir. Çünkü Taliban İttifakı, ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Dolayısıyla kadınlar, bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalıdırlar. Umarım tüm muhalefet listelerindeki seçilebilecek yerlerde en az yüzde 50 kadın aday da yer alır. Aksi durum, tam bir ikiyüzlülük olur.

Tüm gücümüzle seçim kampanyalarına yüklenelim, bu seçimin tarihi bir kırılma anı olduğunu bir an bile unutmayalım.

Seçimlerin kazanılmasıyla birlikte, büyük bir demokratik değişim durumu belirecek. Bununla birlikte, 15 Mayıs sabahı tüm sorunlarımız çözülmüş olmayacak. Ama tersi durumda, hepimiz Taliban yönetimine uyanacağız. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında Afganistan’a mı benzeyecek İsviçre’ye mi? Bu sorunun yanıtını siz vereceksiniz çünkü mühür sizde.”