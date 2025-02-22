DEM Parti: İktidarın yolu yol değil

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) dönük soruşturmadaki tutuklamalara tepki gösterdi.

DEM Parti logosu. Fotoğraf: Sosyal Medya

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 18 Ocak’ta 10 ildeki ev baskınlarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçilerin olduğu 51 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık dün 16 kişiyi adli kontrol, 35 kişiyiyse tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Mahkeme 30 kişiyi tutukladı, 13 kişiye ev hapsi verdi. Sekiz kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında gazeteci Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Yıldız Tar ve sanatçı Pınar Aydınlar da var.

Tutuklamalara DEM Parti eş başkanlarından tepki geldi:

Tuncer Bakırhan: Aklınızı başınıza alın

“Demokrasi, barış ve birlikte yaşam için alın teri döken sanatçı, gazeteci, yazar, aktivist otuz arkadaşımız uydurma gerekçeler ve sözde bir yargılamayla rehin alındı. Halkların bir arada yaşam iradesi olan HDK’nin kriminalize edilme çabalarını ve tek derdi birlikte adil, demokratik bir yaşam olan arkadaşlarımızın rehin alınmasını en sert şekilde kınıyoruz.

Demokratik bir gelecekten, barıştan ve kardeşlikten anladığınız yargı darbeleri ve birlikte yaşam mücadelesine yönelik saldırılar ise büyük yanılıyorsunuz. Emin olun, zulmünüz ne kadar büyürse direnişimiz o kadar heybetli olacak. Zulüm ile çıktığınız yol, yol değildir. Aklınızı başınıza alın, birlikte yaşam umuduna yargı darbeleri vurmaktan vazgeçin.”

Demokrasi, barış ve birlikte yaşam için alın teri döken sanatçı, gazeteci, yazar, aktivist otuz arkadaşımız uydurma gerekçeler ve sözde bir yargılamayla rehin alındı.



Halkların bir arada yaşam iradesi olan HDK’nin kriminalize edilme çabalarını ve tek derdi birlikte, adil,… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) February 22, 2025

Tülay Hatimoğulları: İktidarın yolu yol değil

“HDK, bu toprakların barış umududur! HDK’ye yönelik operasyonla tutuklanan sosyalistler, gazeteciler, sanatçılar barışın umudunu yeşertenlerdir.

Halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere ve barış umudunu yeşertenlere karşı yürütülen saldırılar bizi yolumuzdan edemez. Barış umudunu baltalamakta ısrar eden, toplumsal muhalefete savaş açan iktidarın yolu yol değil!

Ne olursa olsun! Demokratik hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunacağız. Barışı inşa etme mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Karanlığa teslim olmadık, olmayacağız!”