HDK soruşturması: 30 kişi tutuklandı

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) dönük soruşturmada gazetecilerin de olduğu 30 kişi tutuklandı, 13 kişi ev hapsi verilirken, sekiz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 18 Şubat’ta 10 ildeki ev baskınlarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçilerin olduğu 51 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık dün 16 kişiyi adli kontrol, 35 kişiyiyse tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Mahkeme 30 kişiyi tutukladı, 13 kişiye ev hapsi verdi. Sekiz kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunlardan beşi tutuklama istenen Duygu Karadayı, Filiz Çay, Mürvet Hande Bultan Öz, Şenol Karakaş ve Gülsüm Ağaoğlu.

Tutuklananlar arasında gazeteci Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar da var.

Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül

Tutuklananların tamamı şöyle: Atilla Özdoğan, Ece Yılmaz Karabacak, Özlem Feza Sezer, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılocak, Şengül Erdoğan, Ayşe Panuş, Gazeteci Elif Akgül,

İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Gazeteci Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Yıldız Tar, Zeyfu Fakir, Alya Akkuş, HDK Genel Meclis üyesi Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, HDK Genel Meclis üyesi Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, EMEP İstanbul il başkanı Sema Barbaros.



