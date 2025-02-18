EMEP dahil siyasi partilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli dokuz ilde operasyonlarda gazeteciler, sanatçılar ve siyasilerin de olduğu 52 kişi gözaltına alındı.

Sema Barbaros ve Yıldız Tar

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu 52 kişi gözaltına alındı. Sekiz kişininse ‘arandığı’ duyuruldu.

Gözaltına alınanlar arasında Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteci Yıldız Tar, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, eski EMEP genel başkanı Ercüment Akdeniz de var.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan’ın X’teki açıklaması şöyle:

“Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul il başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye’yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır.

Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”

bianet‘in aktardığına göre gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle: Ahmet Eniş, Ahmet Saymadi, Ali Meşe, Alya Akkuş (DEM Iğdır il Eş Başkanı), Atilla Özdoğan (DBP), Ayşe Panuş, Aynur Cengiz (HDK), Dilek Posl (Çağrı dergisi), Elif Akgül (Gazeteci), Ender İmrek, Ercüment Akdeniz (gazeteci), Erkin Barın Göylüler (Devrimci Parti), Esengül Demir (HDK), Filiz Çay, Hacı Aslan (DBP), Halit Elçi (SYKP), İzzettin Yaman (DBP), Kardelen Taş (SYKP), Mehmet Saltoğlu (SYKP), Mehmet Turp (EMEP), Melek Kızılocak (Çağrı dergisi), Melik Kayhan (HDK), Mustafa Mayda (EMEP), Naci Sönmez (Yeşil Sol), Nurcan Kaya (Avukat, Barış Vakfı), Osman Zorba (HDK), Pınar Aydınlar (Sanatçı), Sema Barbaros (EMEP İstanbul İl Başkanı), Semiha Şahin (ESP), Şenol Karakaş (DSİP Eş Genel Başkanı), Şerif Can Dilaver, Taner Güven (Ressam), Ümit Şahin, Yıldız İmrek (Avukat), Yıldız Tar (gazeteci), Yunus Öztürk.