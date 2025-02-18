EMEP'li vekil: 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, HDK soruşturmasıyla ilgili “Bu belki de ilk halkası. 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik” dedi.

Fotoğraf: Emek Partisi

İstanbul merkezli dokuz ilde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin olduğu 52 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan sekiz kişinin de arandığı açıklanmıştı.

Evrensel‘in haberine göre Bayhan ‘soruşturmanın 1600’ü İstanbul’da yaşayan altı bin kişiyi kapsadığını öğrendiklerini’ söyledi.

Bayhan’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Bu sabah yeni bir operasyon haberiyle daha uyandık. Türkiye’nin dokuz kentinde 60 kişiyi kapsayan bir operasyon olduğu bilgisini aldık. Bu içinde İstanbul il başkanımızın da aldığı bir HDK operasyonu. Yaklaşık 10-15 yıl önce HDK çalışmalarına katılan binlerce kişi kapsayan operasyonun belki de ilk halkası. 6 bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik. Bunun 1600’ünü İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımız oluşturuyor.

Artık iki Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Birisi sizlerin gerici faşist bir rejim inşa etme amacıyla sürdürdüğünüz bu antidemokratik uygulamalar. Grev yasaklarıyla, gözaltılarla ve böylesi kumpas operasyonlarıyla, kumpas siyasetiyle sürdürdüğünüz operasyonların Türkiye’si.

Bir de buna karşı emeğine, alın terine demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkan; ezilen, sömürülen halk kitlelerinin Türkiye’si. Mutlaka bu Türkiye kazanacak ve sizin bu kumpas siyasetiniz kaybedecek, iç cephe siyasetiniz kaybedecek.“