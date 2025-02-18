DEM Parti'den Bahçeli'ye: Ortağınız Erdoğan çözümün neresinde?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, son gözaltılar ve kayyım atamaları üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi: “Ortağınız ve yürütme erki olan sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan çözümün neresinde?”

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İstanbul merkezli dokuz ilde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla 52 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan sekiz kişinin de arandığı açıklanmıştı. Son olarak da hafta sonu Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmıştı.

İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen çağrı için Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) temaslarını sürdürürken, DEM Parti bugün Meclis’te grup toplantısı yaptı. Son operasyon ve kayyım atamalarını hatırlatarak Bahçeli’ye seslenen Bakırhan, özetle şunları söyledi:

‘Çağrı bekliyorduk kayyımla mesaj verdiler’

* Van’da halk buna üçüncü defa 14’te 14’le cevap verdi. Ama bu cevabı anlamak yerine yine kirli kumpaslar kurmaya, seçilmiş belediye eş başkanımızı yok yere cezalandırarak yerine kayyım atadılar. Van’ı artık rüyasında bile göremeyeceğini çok iyi biliyor. Ya sizin gaspçı iradeniz 14’te 14’e çarpar tuzla buz olur. Bu darbe değil de ne nedir Allah aşkına? Sizden büyük vesayetçi mi var?

* İstanbul’da Kürt halkının varlığını bile kabul etmiyor. Neymiş efendim; İstanbul’da kent uzlaşısı yapılmış. Savcı, Türk ve Kürtler ittifak yapıyor diye yapılan kent uzlaşısını suçlama biçiminde bir iddianameye koymuş. Neymiş efendim, Kürt ittifak yapamaz, Kürt belediyede işbirliği yapamaz, Kürt belediye alamaz. Peki siz Kürt-Türk ittifakını suç gören bu savcıyı, AKP yöneticilerinin mensuplarının tek bir şey dediğini duydunuz mu? Demek ki onlar da Kürtler ve Türkler ittifak yapmasının suç olduğunu düşünüyorlar.

‘Sabotajcı bir akıl var’

* Barış umudunu ortadan kaldırmak isteyen sabotajcı bir akıl var. Toplum 15 Şubat’ta sayın Öcalan’dan bir çağrı beklerken; iktidar çözümsüzlükte ısrar eden yaklaşımlarıyla topluma mesaj verdi. Biz çağrı bekliyorduk onlar kayyımla mesaj verdiler.

‘HDK biziz hepimize operasyon yapın’

* Bu siyasi kırım operasyonu, ülkenin barış, demokrasi ve çözüm arayışına yönelik topyekün bir saldırıdır. Barış isteyen milyonların nasırına basmaktan artık vazgeçin. Yine aynı şeyi tekrar etmeye çalışan bu aklı kınıyoruz, reddediyoruz. HDK’yı savunmaya devam edeceğiz. Daha geçen hafta HDK, barış ve çözüm konferansı düzenledi. Ayıptır! HDK biziz, biz HDK’yız. Bir operasyon yapacaksanız, hepimize yapın.

‘Sayın Bahçeli; ortağınız Erdoğan neresinde’

* Buradan sayın Bahçeli’ye de seslenmek istiyorum. Siz Türk-Kürt ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasından bahsediyorsunuz, ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor. Siz, bu sürece doğum sancısı diyorsunuz; iktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bugün bu ölü doğuma karşı durmak, Kürt-Türk ittifakını savunmak hepimizin görevidir ve bu görevimizi her şeye rağmen layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. DEM Parti olarak barışa, diyaloğa ve müzakereye inanıyoruz. Ortağınız ve yürütme erki olan sayın Erdoğan çözümün neresindedir, sayın Bahçeli? Bu soruyu biz de 85 yurttaş da merak ediyor.

‘Türkiye’ye demokrasisine kumpastır’

* Buradan DEM Partili olsun olmasın herkese sesleniyorum: Bugün Van’a kayyım atanıyor, yarın İstanbul, İzmir, Adana’ya da göz dikecekler, oraya da kayyım atamak için çalışacaklar. Bu sadece DEM Partisi’ne değil, hepimize, Türkiye’ye, Türkiye demokrasisine kurulan bir kumpastır.

‘Tarihi fırsatı hep birlikte büyütelim’

* Silahların devreden çıktığı, halkların eşit ve özgür yaşadığı, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye’yi hep birlikte gelin inşa edelim. Bu vesileyle, bu ülkenin geleceği ve huzuru için bugün aydın, sanatçı, akademisyen, yazar, çizer, işçi ve emeklisinin de çok iş düşüyor. Bu tarihi fırsatı hep birlikte büyütelim. Sözünüz, sesiniz bu sürece ses olsun. Biz de parti olarak bunun için mücadele veriyoruz.



