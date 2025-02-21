HDK soruşturması: 35 kişiye tutuklama talebi

Savcı, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturmasında gözaltına alınan 51 kişiden 35’i için tutuklama talep etti.
İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak’ta 10 ildeki ev baskınlarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçilerin olduğu 51 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilenlerin tamamının ifade işlemleri sona erdi.
Evrensel‘in haberine göre savcılık 16 kişiyi adli kontrol, 35 kişiyiyse tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Tutuklama talebi istenenler: Duygu Karadayı, Elif Akgül, Filiz Çay, İlknur Melengeç, Mürvet Hande Bultan, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer, Ahmet Saymadi, Emrecan Bayram, Gülsüm Ağaoğlu, Ercüment Akdeniz, Erkin Barin Göynülüler, Kardelen Taş, Ayşe Bengi Çelik, Şengül Erdoğan, Aynur Tokmaktepe, Melek Kızılocak, Dilek Posl, Esengül Demir, Osman Zorba, Sema Barbaros, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Pınar Aydınlar, Mehmet Saltoğlu, Saime Oğuzhan, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Ayşa Panus, Zeysu Fakir, Şenol Karakaş, Alya Akkuş, Yakup Kadri Karabacak, Berfin Azdal.
Adli kontrol istenenler: Ali Mişe, Mustafa Mayda.
Ev hapsi istenenler: Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver.