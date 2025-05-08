DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulunmuş

DEM Parti, ölümünden bir ay önce Sırrı Süreyya Önder’in aracında ‘sol arka lastiği patlatabilecek’ bir düzenek bulunduğunu duyurdu. Resmi rakamlara haber verilmiş, ancak net bir bilgi alınamamış.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılıp ameliyat edilmişti. 18 gün tedavi gören Önder, 3 Mayıs’ta ‘çoklu organ yetmezliği’nden hayatını kaybetmişti.

Açıklamaya göre düzenek 2 Nisan’da Önder’in aracını kullanan bir otopark görevlisinin lastiklerden gelen sesten şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.

Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.“







