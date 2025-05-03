Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayınladı.

Fotoğraf: MHP

Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

BengüTürk’ün aktardığına göre Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.”