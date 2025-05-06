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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.


Fotoğraf: AA

Erdoğan ve Bahçeli en son 9 Ocak’ta görüşmüştü.

Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

MHP lideri, 66 günün sonunda 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde kameralar karşısına çıkmıştı.

Erdoğan’ın ziyareti Bahçeli’nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşmeydi.

Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken gazetecilerle selamlaştı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin detaylarına dair taraflardan bir açıklama henüz yapılmadı.

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