Bahçeli 66 gün sonra ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Fotoğraflar: AA / @MHP_Bilgi / X

Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sık sık farklı iddialar ortaya atılırken, MHP’li isimler ‘evinde dinlendiğini’, durumununsa iyi olduğunu belirtiyordu.

28 Ocak’tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri, bu süreçte birçok siyasetçi ve gazeteciyle yaptığı telefon görüşmeleriyle gündeme geliyordu.

Bahçeli 66 gün sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

MHP lideri, ölümünün 28’inci yıldönümü vesilesiyle kurucu lider Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Kısa süren ziyaretten sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli ardından partililerin “Durma, ilerle, evlatların seninle” tezahüratları eşliğinde Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasına geçti.

MHP lideri binaya girmeden önce kurmaylarıyla gazetecilere fotoğraf verdi.

Başbuğ Alparslan Türkeş Kabri Başında Dualarla Anılıyor https://t.co/vXViQronPj — MHP (@MHP_Bilgi) April 4, 2025



