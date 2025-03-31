MHP duyurdu: Bahçeli yakında mesaiye başlayacak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, “İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak” dedi.

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Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sık sık farklı iddialar ortaya atılırken, MHP’li isimler ‘evinde dinlendiğini’, durumununsa iyi olduğunu belirtiyor.

Tedavisi boyunca henüz bir fotoğrafı paylaşılmayan MHP lideri, bu süreçte birçok siyasetçi ve gazeteciyle yaptığı telefon görüşmeleriyle gündeme geliyor.

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin MHP’den yeni açıklama geldi.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya parti bayramlaşmasında Ataman’a Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu.

Büyükataman “İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak” diye yanıt verdi.