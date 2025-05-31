Danla Bilic'i döven Berk Çetin tahliye edildi: Dayıma 'Kızınızın ölüsünü bulursunuz', dendi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine tokat atan ve şikayeti üzerine tutuklanan eski sevgilisi Berk Çetin’in tahliye edildiğini duyurdu. Bilic, Çetin’in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı.

‘Danla Bilic’ takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30) İstanbul’un Göktürk semtindeki bir spor kulübünde eski sevgilisi Berk Çetin tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Çetin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bilic, Instagram’dan paylaştığı videoda Çetin’in birkaç gün önce görülen duruşmada tahliye edildiğini ve ailesi üzerinden kendisini tehdit ettiğini söyledi:

Bilic’in açıklaması şöyle:

“Ben aleni bir şekilde belgesellerde, televizyonda izlediğim şeyleri yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyadan. Dört gün sonra tahliye edildi. Zaten duruşmada hiç pişman olmadığını, yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden tavrından belliydi.

Bugün dayımı arayıp, ailemden onun numarasını bulup kızınızın ölüm haberini üç dört gün içinde alırsınız gibi beyanda bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları, bilmiyorum. Bu insan şu an dışarıda, bu insan şu an bir plan yapıyor. Bunları ailemden birilerinin numarasını bularak çok da gurur duyarak söylüyor.”