Danla Bilic'e tokat atan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e tokat atarken görüntülünen eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram/AA

‘Danla Bilic’ takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30) İstanbul’un Göktürk semtindeki bir spor kulübünde eski sevgilisi Berk Çetin tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Ekol TV, Çetin’in Bilic’e tokat attığı görüntüleri yayınlamıştı. Görüntüde ikilinin kısa süre konuştuğu, ardından Çetin’in Bilic’e iki kez tokat attığı görülüyor.

Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli’de yakalandı.

Anka‘nın haberine göre şüpheli Çetin, emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Bilic’in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğündeyse selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.