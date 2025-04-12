Danla Bilic'in eski erkek arkadaşı gözaltında: Omzunu itekledim

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in (Neslihan Damla Aktepe) ısrarlı takip, darp ve tacizle suçladığı eski erkek arkadaşı Berk Çetin gözaltına alındı. Zanlı suçlamaları reddetti.

Fotoğraf: danlabilic / Instagram / AA

Çetin, Bilic’i Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda darp etmiş, olay dair görüntüler Ekol TV tarafından yayınlanmıştı.

Görüntülerde ikilinin kısa süre konuştuğu, ardından Çetin’in Bilic’e tokat attığı görülüyor.

#ÖZEL | Danla Biliç’in darbedildiği anlar sadece Ekol TV’de! Önce tokat, sonra yumruk…



Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından İstanbul Göktürk’te lüks bir sitenin kafeteryasında darbedildi.



Ekol TV’nin… pic.twitter.com/ZoXHjL8Llm — Ekol TV (@ekoltvv) April 12, 2025

Çetin, emniyetteki ifadesinde Bilic’in restoranda olduğundan ‘habersiz’ olduğunu öne sürdü.

Bilic’i görünce selamlaşmak için yanına gidip halini hatırını sorduğunu anlatan zanlı, fenomenin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ‘ani bir sinirle omzunu iteklediğini’ söyledi.

Bilic, Instagram’daki açıklamasında şöyle demişti: “11 Nisan 2025’te Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim.”

Çetin, Biliç’in çenesine yumruk atmadığını belirterek, diğer suçlamaları da reddetti.



