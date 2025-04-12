Danla Bilic: Israrlı takip, taciz ve darba maruz kalıyorum

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından ‘ısrarlı takip, taciz ve darba maruz kaldığını’ duyurdu.

Fotoğraf: danlabilic / Instagram

Bilic konuyla ilgili Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

* Ocakta sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç. yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur.

* Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

* Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı beş kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

‘Ağır şekilde yumruklanarak darp edildim’

* Ayrıca bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

* Yine 11 Nisan 2025’te Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum.

DHA darp görüntülerini yayınladı

Bu arada DHA da Bilic’in Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda B.Ç. tarafından darp edildiği anlara dair görüntüleri yayınladı.



