Danla Bilic, musallat olan ‘hayranı’ hakkında şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine musallat olan ‘takıntılı hayranı’ hakkında şikayetçi oldu.

Danla Bilic.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Ankara’da yaşayan Tuğay D., sosyal medyadan Bilic’e mesajlar göndermeye başladı.

Danla Bilic, Tuğay D.’nin ‘hayal dünyasında bir aşk yaşadığını’ ve ‘aile olduklarını’ belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu kaydeden Bilic’i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Musallat olma suçu

Türk hukukunda stalking (musallat olma) bir suç olarak değil, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne Dair Kanun uyarınca ‘tek taraflı ısrarlı takip’ lafzı altında, ‘aralarında ailesel bir ilişki olup olmaması önem arz etmeksizin güvenliğinden endişe edecek şekilde ve fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, kişinin baskı altında tutulması’ olarak tanımlanıyor.

Söz konusu yasa çerçevesinde eylemin faili hakkında uzaklaştırma kararı, mağdur hakkında da koruma tedbiri alınabiliyor.

Söz konusu yasanın dayanağı İstanbul Sözleşmesi.