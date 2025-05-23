Diken

Yaramazlara biraz batar!

Danimarka'da emeklilik yaşı 70'e yükselecek

Danimarka’da emeklilik yaşını 2040’a kadar kademeli olarak 70’e yükseltecek yasa parlamentodan geçti.

Fotoğraf: Pexels

The Local gazetesinin haberine göre emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasını öngören yasa, 21 ‘Hayır’ oyuna karşı 81 ‘Evet’le kabul edildi.


Ülkede halihazırda 67 olan emeklilik yaşı, yasayla 2030’da 68’e, 2035’te 69’a ve 2040’da 70’e yükseltilecek.

Böylece Danimarka Avrupa’daki emeklilik yaşı en yüksek ülke olacak.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ‘Better Life Index’ verilerine göre ülkedeki ortalama yaşam süresi 82.

Emeklilik yaşının artırılmasına karşı çıkan halk, başkent Kopenhag’da sendika destekli protestolar düzenlemeye başladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2024’te emeklilik yaşındaki bu kademeli artış sisteminin yeniden müzakere edileceğini söylemiş ve partisinin bakış açısına göre ‘insanlara sürekli bir yıl daha çalışmaları gerektiğini söylemenin kabul edilemez olduğunu’ belirtmişti.

Danimarka, kadınlar için zorunlu askerliği onayladı

Belçikalılar, emeklilik hakkını savunmak için sokakta

Trump’ın Grönland çıkışı ardından Danimarka Krallığı armasını değiştirdi

Danimarka’da siyasetçilerin DeepSeek’i kullanması yasaklandı

SON HABERLER

İBB Başkan Vekili Aslan'a soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.