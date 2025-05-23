Danimarka'da emeklilik yaşı 70'e yükselecek

Danimarka’da emeklilik yaşını 2040’a kadar kademeli olarak 70’e yükseltecek yasa parlamentodan geçti.

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The Local gazetesinin haberine göre emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasını öngören yasa, 21 ‘Hayır’ oyuna karşı 81 ‘Evet’le kabul edildi.

Ülkede halihazırda 67 olan emeklilik yaşı, yasayla 2030’da 68’e, 2035’te 69’a ve 2040’da 70’e yükseltilecek.

Böylece Danimarka Avrupa’daki emeklilik yaşı en yüksek ülke olacak.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ‘Better Life Index’ verilerine göre ülkedeki ortalama yaşam süresi 82.

Emeklilik yaşının artırılmasına karşı çıkan halk, başkent Kopenhag’da sendika destekli protestolar düzenlemeye başladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2024’te emeklilik yaşındaki bu kademeli artış sisteminin yeniden müzakere edileceğini söylemiş ve partisinin bakış açısına göre ‘insanlara sürekli bir yıl daha çalışmaları gerektiğini söylemenin kabul edilemez olduğunu’ belirtmişti.