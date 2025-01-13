Belçikalılar, emeklilik hakkını savunmak için sokakta

Belçikalılar, kurulması muhtemel yeni hükümetin emeklilik hakkında kesinti dahil çeşitli kemer sıkma politikalarına karşı sokakta.

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Belçika’daki tüm işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel’in merkezindeki Albertine Meydanı’nda bir araya geldi.

Sendikalarının renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi montla yelekler giyen protestocular, ülkede uygulanması beklenen kemer sıkma politikalarına karşı slogan attı.

Protestocular ‘Emeklilik maaşlarımızdan elinizi çekin’, ‘Emekliliğime dokunmayın’, ‘Daha adil bir toplum için makul emeklilik maaşları istiyoruz’ yazılı afişler açtı. Ana yolları kullanarak yaklaşık iki kilometre mesafede bulunan Adalet Sarayı önüne kadar yürüdü.

Öte yandan emeklilik reformu planını protesto etmek için eğitim, ulaştırma, ceza infaz ve temizlik gibi sektörlerde çalışan binlerce kişi de grevde.

200 günden fazladır süren koalisyon hükümeti için pazarlık, bütçe açığını azaltacak çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren reform planı etrafında sürüyor.

Söz konusu reformla çalışanların bazı sosyal haklarını kaybedeceği öngörülüyor.

Kurulacak hükümetin genel olarak uygulaması muhtemel tasarruf tedbirleri içinde ücret artışlarını dondurmak, çalışma saatlerini uzatmak, iş sözleşmelerini daha esnek hale getirmek ve emeklilik maaşlarında kesinti de yer alıyor.