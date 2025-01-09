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Yaramazlara biraz batar!

Belçika’da ‘gençlerin sağlığını korumak’ için sigara yasağı

Belçika’da ‘gençlerin sağlığını korumak’ amacıyla Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Fleurus kentinde kamusal alanlarda sigara yasaklandı.

Fotoğraf: Unsplash

Belçika’da RTL’nin haberine göre ‘gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak’ amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanlarıyla okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.


Yeni karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek.

Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

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