Milano’da sigara yasağı başladı: İçenlere 40 ila 240 avro ceza

İtalya’nın Milano şehrinde 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık tüm alanlarda sigara içmek yasaklandı. Yeni düzenleme kapsamında kurallara uymayanlara 40 (1466 lira) ila 240 Avro (8 bin 797 lira) ceza verilecek.

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TRT Haber‘in aktardığına göre Milano Belediyesi, bu yasağın sağlık kadar çevreyi koruma amacı taşıdığını belirtti.

Şehirde 2020’de kabul edilen temiz hava yasası, sigara dumanının çevre kirliliğinin yüzde 7’sine neden olduğunu göstermişti.

Kentte ilk olarak oyun alanları, otobüs durakları ve açık spor tesislerinde sigara içme yasağı getirildi.

Şimdiyse bu yasak tüm açık alanlarda uygulanacak. Ancak e-sigara ve vaping cihazları yasağın dışında tutuldu.

Yeni düzenlemeye göre açık havada çevresiyle arasında en az 10 metre mesafe olan kişiler sigara içebilecek.

Milano’da bu sert yasağı destekleyenler kadar eleştirenler de var. Halk işletmeleri federasyonu Fipe Confcommercio’nun başkanı Lino Stoppani, şöyle konuştu:

“Bu tür düzenlemeler farkındalık yaratma amacını taşıyor ama etkili sonuçlar doğurmayabilir. İşletmelere bu yasağın uygulanması için yük getirilmemesi olumlu bir gelişme, ancak yerel otoritelerin yeterli denetim yapması gerekiyor.”

İtalya, 2005’ten beri kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklıyor.

Ancak ülkede birçok kentte çocukların veya hamile kadınların yanında sigara içilmesini yasaklayan ek düzenlemeler olsa da bu yasakların uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Roma’daki restoranlarda açık hava masalarında sigara içilmeye devam ediliyor.

Milano’da yürürlüğe giren bu yasak, hem çevre kirliliğini hem de pasif içiciliği önlemeyi amaçlıyor.