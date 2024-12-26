İşletmelere uyarı: Kredi kartıyla sigara satışında komisyon istenmeyecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), işletmelerin kredi kartıyla sigara satışında komisyon alamayacağını bildirdi.

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Bazı işletmeler kredi kartıyla sigara satışlarında ek ücret talep edebiliyor. TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’nun bu konudaki talebi üzerine harekete geçti.

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına ‘sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını’ soran TESK, bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak işletmeleri uyardı.

İlgili bakanlıkların yanıtında üye işyerlerinin, müşterilerin kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğu belirtilerek özetle şunlar söylendi:

“(…) Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca tütün mamullerinin satış işlemleri özel matrah şekline göre vergilendiriliyor. Perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan ediliyor.”

Hizmet bedeli eklenmesi mümkün değil

Genelde ayrıca, bayilerin tütün mamulü teslimlerinde KDV’nin hesaplanmadığı, bu nedenle özel matrah uygulanan tütün mamullerinin satış bedellerine ‘hizmet bedeli’ adı altında tutar eklenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Tütün mamullerine ayrıca bir hizmet sunulması halinde bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği bildirildi.