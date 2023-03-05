Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, İyi Partili vekiller paylaştı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Nilgün Cerrahoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını dayattığını savunarak eleştirdi. Cerrahoğlu’nun bu yazısını İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün de paylaştı.

Cumhuriyet yazarının Kılıçdaroğlu yazısı İyi Partili Çıray’ın hoşuna gitti. (AA)

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyen İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve dört partiyi ağır ifadelerle eleştirerek altılı masayı terk etmişti.

Dahası Akşener, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık çağrısı yapmıştı. Ancak iki başkan başkan da Kılıçdaroğlu’na destek açıklamıştı.

Muhalif medyada Akşener’e destek yazıları da çıkıyor.

Bunlardan biri de Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu’nun bugünkü yazısı.

Söz konusu ‘Akşener krizi’ başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı:

*Bu kez de masadaki üstelik erkek liderler bir son dakika hamlesiyle açıkladığı adaylığını tasdiklerken masanın tek kadın liderine de tıpış tıpış evet demekten başka yol kalabilir miydi?

*Kılıçdaroğlu’nun böyle can sıkıcı bir “tıpış tıpış” dayatmacılığı var, bunu biliyoruz.

Akşener’le aylardır 6’lı ve ikili görüşmelerde yan yana gelinmiş ama masaya dinamit bırakan son toplantıya dek adaylık konuşulmamış!

*Yani Kılıçdaroğlu’nun bile isteye geliştirdiği bir strateji söz konusu: “Ortamı adaylığıma hazırlarım. Akşener mecbur kalır. Hayır diyemez!”

*Siyaset bir ikna sanatı değil mi? Bu nasıl siyaset? Türkiye’nin bu en kritik kavşağında nasıl bir strateji? Nasıl bir vizyon? Nasıl bir öngörüsüzlük? Nasıl muhatabını hiç ölçememek ve tanımamak?

*Birden bire şimdi “Akşener güvenilmez. Şimdiye kadar kimleri sattı!” diyenler çıktı ortaya.

*Madem öyle, güvenilmez biriyle neden yola çıktınız da denmeyecek mi? “Akşener son dakikada masayı sattı” demek her şeyi fazlasıyla basite indirgiyor.. Bu şartlarda kim olsa patlardı. Tıpış tıpış siyasetle buraya kadar.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dayattığını savunan Cerrahoğlu’nun yazısını İyi Partili vekiller Çıray ve Ergün de paylaştı.