Cumhurbaşkanı yardımcısı: Suriye'de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son günlerde Suriye’de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir” dedi.

Cevdet Yılmaz. Fotoğraf: AA

Suriye’de perşembe başlayan çatışmalar hâlâ devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler 6 Mart’ta çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.

SOHR, çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve Esad yanlısı 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.

Yılmaz X’te şunları söyledi:

* Son günlerde Suriye’de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir.

* Tüm unsurları ile kardeşimiz olan Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır.

* Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da, kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye’nin tarihi dönüşüme set çekemeyecektir.

* Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur.

* Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye’nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.

* Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye kardeşane temennimiz olduğu kadar, ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye’nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır.

* Suriye’de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır.