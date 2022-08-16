Çöp evde bulunan çocuk taburcu edildi

Bursa’da çöp evde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan dokuz yaşındaki çocuk taburcu edildi.

C.M.A. kdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördü.

Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan ve annesinin Antalya’da yaşaması nedeniyle 25 Temmuz’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen C.M.A. pediatri servisinde tedavi gördü.

Geldiğinde 17 kilo olan çocuk, pediatrik gastroenteroloji, endokrinoloji ve çocuk psikiyatrisi bölümleri tarafından da takip edildi. C.M.A. bu süreçte 20 kiloya ulaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve hastane çalışanlarınca yakından takip edilen çocuk, yaklaşık 20 gündür tedavi görüyordu.

Taburcu edilen çocuk, haftanın belirli günleri hastaneye getirilerek psikiyatri bölümünde tedavisini sürdürecek.

Teyze tutuklanmıştı

Bursa’da Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan dokuz yaşındaki C.M.A, annesi Y.A’nın (48) yaşadığı Antalya’ya getirilmişti. Çocuğun bulunma görüntüleri 24 Temmuz’da medyada yer almıştı. Ertesi gün teyzesi Kamuran Pınar A. tutuklanmıştı.