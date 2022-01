Cinsel saldırı suçlamalarının ardından Chris Noth ‘And Just Like That’ dizisinin finalinden çıkarıldı

Cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde olan ‘Sex and the City‘nin Mr. Big’i Chris Noth devam dizisi ‘And Just Like That’in son bölümünde yer almayacak.

ABD’li oyuncu, 2004 ve 2015 yıllarında iki kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Birbirini tanımadığı belirtilen iki kadın henüz 20’li yaşlarındayken oyuncunun evinde tecavüze uğradıklarını anlatmıştı.

Noth ise suçlamaları reddederek ‘ilişkilerin’ rızayla olduğunu iddia etmişti.

Hemen arkasından yine kimliğini gizli tutan üçüncü bir kadın 2010 yılında çalıştığı restoranda oyuncunun cinsel saldırısına uğradığını anlatmış, Noth menajeri aracılığıyla bu suçlamayı da reddetmişti.

Suçlamalar üzerine rol aldığı ‘The Equalizer‘ dizisinin kadrosundan çıkarılan Noth’a yönelik bir cinsel saldırı suçlaması daha yapılmıştı. New Yorklu müzisyen Lisa Gentile evinde oyuncunun cinsel saldırısına uğradığını ve konuşursa kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini anlatmıştı.

‘And Just Like That’in cinsel saldırı suçlamalarından önce yayınlanan ilk bölümünde beklenmedik bir şekilde karakterinin ölümüyle diziden ayrılan Noth’un final bölümünde tekrar ekranda olması planlanıyordu.

Variety’nin haberine göre dizideki partneri Carrie (Sarah Jessica Parker) kaybettiği kocasını küllerini saçmak için gittiği Paris’te Mr. Big ile hayalerinde yeniden buluşacaktı.

Ancak söz sahnenin bölümden çıkarıldığı, dizinin yaratıcı ekibinin anlatı açısından yeterince olmadığına karar verdiği öğrenildi.

Dizinin final bölümü 3 Şubat’ta HBO Max’te yayınlanacak.