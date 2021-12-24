Chris Noth’a bir cinsel saldırı suçlaması daha: Kariyerimi bitirmekle tehdit etti

‘Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth, bir cinsel saldırı suçlamasıyla daha karşı karşıya.

Fotoğraf: Reuters

Noth, 2004 ve 2015 yıllarında iki kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Birbirini tanımadığı belirtilen iki kadın henüz 20’li yaşlarındayken oyuncunun evinde tecavüze uğradıklarını anlatmıştı.

Noth ise suçlamaları reddederek ‘ilişkilerin’ rızayla olduğunu iddia etmişti.

Hemen arkasından yine kimliğini gizli tutan üçüncü bir kadın 2010 yılında çalıştığı restoranda oyuncunun cinsel saldırısına uğradığını anlatmış, Noth menajeri aracılığıyla bu suçlamayı da reddetmişti.

Bir suçlama daha

Rol aldığı ‘The Equalizer‘ disizinin kadrosundan çıkarılan Noth’a yönelik bir cinsel saldırı suçlaması daha yapıldı.

New Yorklu müzisyen Lisa Gentile, Noth ile 1998’de sık sık gittikleri bir restoranında tanıştığını, 2002’de bir gece oyuncunun onu eve götürmeyi teklif ettiğini anlattı.

Avukatıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Gentile oyuncunun eve girdiklerinde kendisini zorla öptüğünü ve elle taciz ettiğini anlattı. Gentile ellerinden tutup zorla kendine çeken ve kıyafetinin altından tacizlerini sürdüren oyuncudan zor kurtulduğunu ifade etti.

“Hayır istemiyorum” diye bağırdıktan sonra oyuncunun evden sinirle çıktığını anlatan Gentile şöyle devam etti:”Ertesi sabah beni arayıp gece olanları birine anlatırsam kariyerimi bitirmekle tehdit etti. Beni sektörde kara listeye aldıracağını söyledi. Noth’un kariyerimi bitirme tehditleri ve güçlü biri olması nedeniyle çıkıp konuşmaya korktum.”

Noth ya da menajeri yeni suçlamara yönelik henüz bir yanıt vermedi.