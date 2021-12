‘Sex and the City’nin yıldızları, rol arkadaşlarına yönelik tecavüz suçlamasında kadınların yanında

‘Sex and the City‘nin üç başrol oyuncusu, eski rol arkadaşları Chris Noth’a yönelik tecavüz suçlamalarına dair bir açıklama yayınladı.

Fotoğraf: HBO Max

‘Sex and the City’de ve devamında ‘And Just Like That’ dizisinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth geçen hafta 2004 ve 2015 yıllarında iki kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Birbirini tanımadığı belirtilen iki kadın henüz 20’li yaşlarındayken oyuncunun evinde tecavüze uğradıklarını anlatmıştı.

Noth ise suçlamaları redderek ilişkilerin rızayla olduğunu iddia etmişti.

‘And Just Like That’ dizisinin ay başında yayınlanan ilk bölümünde karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Noth yıllar sonra yeniden popüler olmuştu.

Dizideki partneri Sarah Jessica Parker (Carrie) ve rol arkadaşları Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) tecavüz suçlamalarıyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Chris Noth’a yönelik suçlamalar nedeniyle çok üzgünüz. Öne çıkıp acı verici deneyimlerini paylaşan kadınları destekliyoruz. Bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve yaptıklarını takdir ediyoruz.”

Öte yandan suçlamalar sonrası CBS televizyonu Noth’un rol aldığı ‘The Equalizer‘ dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.